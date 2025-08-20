Бразильский голкипер установил мировой рекорд по числу официальных игр

44-летний Фабио Лопес побил давний рекорд легендарного английского вратаря Питера Шилтона по количеству официальных матчей. Голкипер бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" сыграл 1391 матч за свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Историческое событие случилось в ночь на 20 августа, когда "Флуминенсе" обыграл "Америку де Кали" со счетом 2:0 в рамках 1/8 финала южноамериканского кубка.

Для голкипера "Флуминенсе" Лопеса этот матч стал 1391-м в его карьере. Тем самым он улучшил мировой рекорд, которым ранее владел знаменитый Питер Шилтон (1390 игр).

Как подсчитали эксперты Globo Esporte, Фабио провел 976 встреч за "Крузейро", 235 – за "Флуминенсе", 150 – за "Васко да Гама" и 30 – за "Униан Бандейранте".

Между тем казахстанские болельщики футбола в ожидании гостевой сенсации от игроков "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА в поединке с шотландским "Селтиком".

Примером для алматинского клуба может послужить подвиг азербайджанского "Карабаха", который накануне обыграл на выезде венгерский "Ференцварош".