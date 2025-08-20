Бразильский голкипер установил мировой рекорд по числу официальных игр
Историческое событие случилось в ночь на 20 августа, когда "Флуминенсе" обыграл "Америку де Кали" со счетом 2:0 в рамках 1/8 финала южноамериканского кубка.
Для голкипера "Флуминенсе" Лопеса этот матч стал 1391-м в его карьере. Тем самым он улучшил мировой рекорд, которым ранее владел знаменитый Питер Шилтон (1390 игр).
Как подсчитали эксперты Globo Esporte, Фабио провел 976 встреч за "Крузейро", 235 – за "Флуминенсе", 150 – за "Васко да Гама" и 30 – за "Униан Бандейранте".
Между тем казахстанские болельщики футбола в ожидании гостевой сенсации от игроков "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА в поединке с шотландским "Селтиком".
Примером для алматинского клуба может послужить подвиг азербайджанского "Карабаха", который накануне обыграл на выезде венгерский "Ференцварош".