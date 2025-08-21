Футбольный матч Кубка Южной Америки завершился скандалом и арестом 300 фанатов
Как пишет TyC Sports, расследование инцидента идет полным ходом и, по предварительным сведениям, оба клуба могут быть дисквалифицированы с турнира. Они также могут быть отстранены от международных соревнований на весь 2026 год.
"Индепендьенте" принимал на своем поле "Универсидад де Чили" в ответном поединке 1/8 финала Кубка Южной Америки. Первая игра закончилась победой чилийской команды со счетом 1:0.
Фото: Instagram/caindependiente
Разборки болельщиков начались в начале второго тайма. В ход пошли палки, камни, сиденья, сломанный унитаз и светошумовая граната.
Некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Около 300 нарушителей порядка были арестованы.
Скандальные истории с участием болельщиков происходят очень часто в Южной Америке. Один из таких случаев был зафиксирован в прошлом году: на чемпионате Колумбии фанат бросил нож в футболиста.