Спорт

Футбольный матч Кубка Южной Америки завершился скандалом и арестом 300 фанатов

Футбол Скандал Кубок Южной Америки , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 16:46 Фото: Instagram/caindependiente
В ночь на 21 августа матч 1/8 финала Южноамериканского кубка между "Индепендьенте" (Аргентина) и "Универсидад де Чили" (Чили) был не доигран и официально отменен. Причиной стали разборки болельщиков на арене, вследствие чего 300 из них были взяты под арест, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TyC Sports, расследование инцидента идет полным ходом и, по предварительным сведениям, оба клуба могут быть дисквалифицированы с турнира. Они также могут быть отстранены от международных соревнований на весь 2026 год.

"Индепендьенте" принимал на своем поле "Универсидад де Чили" в ответном поединке 1/8 финала Кубка Южной Америки. Первая игра закончилась победой чилийской команды со счетом 1:0.

Фото: Instagram/caindependiente

Разборки болельщиков начались в начале второго тайма. В ход пошли палки, камни, сиденья, сломанный унитаз и светошумовая граната.

Некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Около 300 нарушителей порядка были арестованы.

Скандальные истории с участием болельщиков происходят очень часто в Южной Америке. Один из таких случаев был зафиксирован в прошлом году: на чемпионате Колумбии фанат бросил нож в футболиста.

Ошибка в тексте: