В честь Овечкина на кукурузном поле в США появился огромный лабиринт

Ферма Summers в американском городе Мидлтаун создала лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Площадь лабиринта составляет 2,4 га. Внутри можно увидеть надпись GR8NESS (greatness – величие, часть eat заменяет цифру восемь, которая является номером хоккеиста, и число 895, символизирующее рекордный гол Овечкина. Об этом говорится на сайте компании.

Фото: summersfarm

Лабиринт откроют для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть выручки направят в фонд, который финансово поддерживает исследования в области онкологических заболеваний.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать семьи, хоккейных болельщиков и любителей осени, чтобы они смогли оценить этот легендарный дизайн", – написано на сайте фермы.

