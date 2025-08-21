#АЭС в Казахстане
Спорт

В честь Овечкина на кукурузном поле в США появился огромный лабиринт

Александр Овечкин и кукурузное поле в США, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 19:55 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Ферма Summers в американском городе Мидлтаун создала лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Площадь лабиринта составляет 2,4 га. Внутри можно увидеть надпись GR8NESS (greatness – величие, часть eat заменяет цифру восемь, которая является номером хоккеиста, и число 895, символизирующее рекордный гол Овечкина. Об этом говорится на сайте компании.

Фото: summersfarm

Лабиринт откроют для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть выручки направят в фонд, который финансово поддерживает исследования в области онкологических заболеваний.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать семьи, хоккейных болельщиков и любителей осени, чтобы они смогли оценить этот легендарный дизайн", – написано на сайте фермы.

18 августа Криштиану Роналду показал, как будет выглядеть "Аль-Наср" в новом сезоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Спорт
20:21, Сегодня
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
