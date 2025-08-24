84 секунды хватило Нуртасу Ажбенову для победы над соперником на вечере бокса в Актобе

На вечере профессионального бокса в Актобе состоялся поединок казахстанских боксеров Нуртаса Ажбенова (16-1, 6 КО) и Каната Узбекбаева (8-2, 7 КО), сообщает Zakon.kz.

Бой прошел в легком весе, а на кону стоял чемпионский пояс по версии Профессиональной боксерской комиссии Казахстана. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом: Ажбенову хватило 84 секунд, чтобы нокаутировать своего оппонента.

Так Нуртас Ажбенов одержал 17 победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой титул, а Канат Узбекбаев потерпел третье поражение на профи-ринге. Добавим, что Ажбенов также является чемпионом WBC Asian Continental в легком весе.