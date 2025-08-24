#АЭС в Казахстане
#Интересное
Спорт

84 секунды хватило Нуртасу Ажбенову для победы над соперником на вечере бокса в Актобе

Нокаутом за 84 секунды закончился бой казахстанского чемпиона WBC за титул, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 20:28 Фото: Instagram/azhbenov.nurtas
На вечере профессионального бокса в Актобе состоялся поединок казахстанских боксеров Нуртаса Ажбенова (16-1, 6 КО) и Каната Узбекбаева (8-2, 7 КО), сообщает Zakon.kz.

Бой прошел в легком весе, а на кону стоял чемпионский пояс по версии Профессиональной боксерской комиссии Казахстана. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом: Ажбенову хватило 84 секунд, чтобы нокаутировать своего оппонента.

Так Нуртас Ажбенов одержал 17 победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой титул, а Канат Узбекбаев потерпел третье поражение на профи-ринге. Добавим, что Ажбенов также является чемпионом WBC Asian Continental в легком весе.

Ранее стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу в Британии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Болгарии
Спорт
21:01, Сегодня
Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Болгарии
