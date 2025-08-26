16-летний игрок принес победу "Ливерпулю" на сотой минуте матча АПЛ

В ночь на 26 августа чемпион Англии "Ливерпуль" в рамках игр второго тура английского чемпионата переиграл на выезде "Ньюкасл" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Героем встречи стал 16-летний футболист "Ливерпуля" Рио Нгумоа, который забил победный мяч в ворота хозяев поля на 100-й минуте.

Молодой игрок вышел на замену на 96-й минуте поединка. Это был первый гол вингера на профессиональном уровне.

Также надо заметить, что это был второй официальный матч Нгумоа в АПЛ. Он дебютировал за "мерсисайдцев" 11 января этого года в матче с "Аккрингтоном" в Кубке Англии.

После игр второго тура английского первенства во главе турнирной таблицы стоит "Арсенал".