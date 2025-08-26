"Кайрат" – "Селтик": видео серии пенальти

Решающие удары с 11-метровой отметки, определившие судьбу выхода в групповую стадию Лиги чемпионов футбольного клуба "Кайрат", вошли в захватывающий видеообзор, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 августа в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Кайрат" дома в серии пенальти победил шотландский "Селтик" (0:0, 3:2 – по пенальти).

Фото: Instagram/f.c.kairat

Полузащитник хозяев Валерий Громыко не смог реализовать свой пенальти, попав в перекладину. После этого за "Кайрат" уверенно пробили три защитника подряд:

Александр Мартынович (Беларусь);

Офри Арад (Израиль);

Егор Сорокин (Россия).

Гол бывшего защитника "Краснодара" Егора Сорокина стал решающим.

Эмоциональные кадры собрал в захватывающем видео Qsport.

Из казахстанских клубов ранее только "Астана" пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2015-16.

Что касается алматинского клуба, то "Кайрат" начал борьбу с первого раунда квалификации, пройдя:

словенскую "Олимпию";

финский КуПС;

словацкий "Слован".

Сразу после встречи с "Селтиком", футбольные фанаты назвали Анарбекова героем.