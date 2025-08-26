"Кайрат" – "Селтик": видео серии пенальти
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Решающие удары с 11-метровой отметки, определившие судьбу выхода в групповую стадию Лиги чемпионов футбольного клуба "Кайрат", вошли в захватывающий видеообзор, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 27 августа в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Кайрат" дома в серии пенальти победил шотландский "Селтик" (0:0, 3:2 – по пенальти).
Фото: Instagram/f.c.kairat
Полузащитник хозяев Валерий Громыко не смог реализовать свой пенальти, попав в перекладину. После этого за "Кайрат" уверенно пробили три защитника подряд:
- Александр Мартынович (Беларусь);
- Офри Арад (Израиль);
- Егор Сорокин (Россия).
Гол бывшего защитника "Краснодара" Егора Сорокина стал решающим.
Эмоциональные кадры собрал в захватывающем видео Qsport.
Из казахстанских клубов ранее только "Астана" пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2015-16.
Что касается алматинского клуба, то "Кайрат" начал борьбу с первого раунда квалификации, пройдя:
- словенскую "Олимпию";
- финский КуПС;
- словацкий "Слован".
Сразу после встречи с "Селтиком", футбольные фанаты назвали Анарбекова героем.
