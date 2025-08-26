#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" – "Селтик": видео серии пенальти

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Селтик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 02:32 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Решающие удары с 11-метровой отметки, определившие судьбу выхода в групповую стадию Лиги чемпионов футбольного клуба "Кайрат", вошли в захватывающий видеообзор, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 августа в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Кайрат" дома в серии пенальти победил шотландский "Селтик" (0:0, 3:2 – по пенальти).

Фото: Instagram/f.c.kairat

Полузащитник хозяев Валерий Громыко не смог реализовать свой пенальти, попав в перекладину. После этого за "Кайрат" уверенно пробили три защитника подряд:

  • Александр Мартынович (Беларусь);
  • Офри Арад (Израиль);
  • Егор Сорокин (Россия).

Гол бывшего защитника "Краснодара" Егора Сорокина стал решающим.

Эмоциональные кадры собрал в захватывающем видео Qsport.

Из казахстанских клубов ранее только "Астана" пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2015-16.

Что касается алматинского клуба, то "Кайрат" начал борьбу с первого раунда квалификации, пройдя:

  • словенскую "Олимпию";
  • финский КуПС;
  • словацкий "Слован".

Сразу после встречи с "Селтиком", футбольные фанаты назвали Анарбекова героем.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: