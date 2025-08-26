#АЭС в Казахстане
Спорт

Нуралы Алип поздравил алматинский клуб в матче "Кайрат" – "Селтик"

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Селтик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 03:06 Фото: Instagram/nurik028
Защитник сборной Казахстана и петербургского клуба "Зенит" Нуралы Алип поздравил "Кайрат" с фантастическим результатом, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 25-летний Алип наблюдал за игрой "Кайрата" в самолете. Российский клуб поделился видео на своей странице в Instagram.

"Нурик очень сильно болел сегодня за "Кайрат" в важнейшем матче. Поздравляем "Кайрат" с выходом в Лигу чемпионов", – подписали видео "зенитовцы".

В этот же день санкт-петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. При всей занятости, Нуралы Алип нашел также время порадоваться за алматинский клуб и поздравить его у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/nurik028

Эмоциональные кадры серии пенальти можно посмотреть в захватывающем видеообзоре.

Фото Алия Абди
Алия Абди
