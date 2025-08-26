#АЭС в Казахстане
Спорт

Тренер "Селтика" признал провал своей команды и поздравил "Кайрат"

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Селтик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 04:37 Фото: Instagram/celticfc
Ночью 27 августа на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал проигрыш своих футболистов "Кайрату", сообщает Zakon.kz.

По словам Брендана, в ответном матче против "Кайрата" команде не хватило удачи, передает sportarena.kz.

"Ужасный результат для нашей команды. Игра была сложной. Не реализовали свои моменты в основное, а затем в дополнительное время. В серии пенальти удачливее оказался соперник".Брендан Роджерс

При этом, Брендан Роджерс поздравил алматинский клуб "Кайрат" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин также подвел итоги алматинской встречи.

Фото Алия Абди
Алия Абди
