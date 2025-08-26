Тренер "Селтика" признал провал своей команды и поздравил "Кайрат"
Фото: Instagram/celticfc
Ночью 27 августа на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал проигрыш своих футболистов "Кайрату", сообщает Zakon.kz.
По словам Брендана, в ответном матче против "Кайрата" команде не хватило удачи, передает sportarena.kz.
"Ужасный результат для нашей команды. Игра была сложной. Не реализовали свои моменты в основное, а затем в дополнительное время. В серии пенальти удачливее оказался соперник".Брендан Роджерс
При этом, Брендан Роджерс поздравил алматинский клуб "Кайрат" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.
Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин также подвел итоги алматинской встречи.
