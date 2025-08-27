#АЭС в Казахстане
Спорт

Два клуба повторили рекорд "Кайрата" в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Футбол Общий Этап ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:53 Фото: Instagram/bodoglimt
В ночь на 27 августа состоялся ряд игр плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых исторические путевки в общий этап турнира, помимо "Кайрата", добыли норвежский "Буде-Глимт" и "Пафос" (Кипр), сообщает Zakon.kz.

Норвежская команда в ответном гостевом поединке проиграла австрийскому "Штурму" со счетом 1:2. Но благодаря разгрому в первой встрече (5:0) "Буде-Глимт" пробился в следующую стадию турнира.

В свою очередь кипрский коллектив по сумме двух матчей прошел сербскую "Црвену Звезду" (2:1, 1:1).

В итоге "Буде-Глимт", "Пафос" и "Кайрат" впервые в своей истории сыграют на основной стадии Лиги чемпионов УЕФА. 

Если норвежцы и киприоты решили свои вопросы в основное время встречи, то чемпион Казахстана совершил подвиг в серии послематчевых пенальти.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
