Хоккеисты "Барыса" одержали первую победу на "Мемориале Ромазана"

На международном хоккейном турнире "Мемориал Ромазана" состоялись игры второго тура. Казахстанский "Барыс" в матче против уфимского "Салавата Юлаева" был сильнее соперника только в овертайме – 4:3, сообщает Zakon.kz.

По ходу встречи столичные хоккеисты вели со счетом 3:1 и позволили противнику восстановить равновесие.

Однако в дополнительное время благодаря шайбе Динмухамеда Кайыржана сумели вырвать победу.

В поединке против "Салавата Юлаева" в составе "Барыса" дебютировал новичок Майкл Веккьоне.

Фото: Instagram/barys_official

Счет в данном противостоянии открыл уфимский коллектив благодаря точному броску Прохора Корбита. "Барыс" сразу же ответил голом своего американского новичка Веккьоне.

"Определенно стало легче на душе. Парни много шутили, мол, ждут от меня гола, так что хорошо, что получилось забить уже в первом периоде. Отличный длинный пас сделал наш защитник. Это здорово завело команду, дальше парни сыграли просто потрясающе, блокировали броски, делали все ради победы. Очень рад, что участвуем в этом турнире, что у нас есть возможность сплотиться и сделать команду сильнее". Майкл Веккьоне

Второй период начался с преимущества столичной дружины, когда оставшийся без опеки Алихан Асетов забил второй гол своей команды.

Спустя время 96-й номер "Барыса" оформил дубль и довел счет до 3:1.

Несмотря на то, что "уфимцы" вскоре сравняли результат, казахстанская команда все же отпраздновала первый успех на "Мемориале Ромазана".

"Веккьоне адаптировался с первой тренировки, он агрессивный и мастеровитый нападающий. Такие люди придают команде жизнь, и это сыграло свою роль, была другая игра: командный дух, желание, ребята старались, работали. Все играют на победу. Неважно, предсезонка или нет. Просто на предсезонке тренеры часто проверяют какие-то моменты, поэтому игра не всегда складывается так, как хотелось. Победы придают ребятам уверенности. Они понимают, за счет чего выигрывают. Соперники совершенно разные. Важно, что ребята перестроились, вышли игроки, которые смогли перевернуть наш хоккей, из унылой команды превратились в боевую дружину". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Два дня назад "Барыс" на старте "Мемориала Ромазана" уступил "Магнитке" из ВХЛ со счетом 1:2.

Теперь у подопечных Михаила Кравца осталась заключительная игра текущего турнира 29 августа против обладателя Кубка Гагарина-2024 – магнитогорского "Металлурга".