Спорт

"Барыс" начал подготовку к сезону с участием в "Мемориале Ромазана"

Хоккей Подготовка Сезон, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:10 Фото: Instagram/barys_official
26 августа в Магнитогорске (Россия) стартовал один из старейших предсезонных турниров по хоккею – "Мемориал Ромазана", в матче-открытия которого встретились казахстанский "Барыс" и "Магнитка" из ВХЛ, сообщает Zakon.kz.

"Магнитка" вышла на лед, немного усиленная игроками "Металлурга". А гости под руководством нового главного тренера Михаила Кравца сыграли первый матч предсезонки и без своих новоприбывших легионеров.

Стартовая игра нового сезона, которая в основном была экспериментальной, сложилась не так, как надо. Столичные хоккеисты проиграли "Магнитке" со счетом 1:2.

Единственную шайбу у гостей за минуту до финального свистка забил Семен Симонов. 

"Для начала смотрю, чтобы люди были небезразличны и отдавались игре, бились друг за друга и выполняли задание. Чтобы не было пассажиров и все старались изо всех сил. Сыграли многие парни из чемпионата Казахстана, это предсезонный матч, надо готовиться дальше. В следующих играх точно увидите Майкла Веккьоне. Остальные легионеры тренируются дома, у них еще нет виз для посещения России. Если бы команда была полная, это совершенно другое. Сейчас тренируем одних, а играть, скорее всего, будут другие. Из этих двух составов собираем одну команду. Местные ребята получали шанс в прошлом году и в этом. Надо убирать состояние, что мы все равно местные, поэтому будем играть. Будут играть только те, кто выполняет работу".Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Во втором туре "Мемориала Ромазана" 27 августа казахстанская дружина встретится с "Салаватом Юлаевым" из Уфы.

7 сентября наш "Барыс" начинает новый сезон КХЛ с четырехматчевой домашней серии и в первом поединке сыграет с челябинским "Трактором", вице-чемпионом Кубка Гагарина-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
