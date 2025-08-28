#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Спорт

Месси своим дублем "вытащил" родную команду в финал Кубка Лиг

Футбол Дубль Полуфинал Кубка, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:07 Фото: Instagram/intermiamicf
Утром 28 августа американский футбольный клуб "Интер Майами" завоевал путевку в финал Кубка Лиг благодаря своему гениальному капитану Лионелю Месси, который забил два гола и решил исход поединка с "Орландо Сити", сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард оформил дубль за 11 минут до окончания второго тайма, когда "Интер Майами" проигрывал со счетом 0:1 усилиями игрока "Орландо" Марко Пашалича.

Сначала лидер клуба из Флориды на 77-й минуте реализовал пенальти. Спустя мгновение Месси забил свой второй гол, а в добавленное время Теласко Сеговия упрочил преимущество хозяев поля – 3:1.

В итоге "Интер Майами" пробился в финал Кубка Лиг, где 1 сентября встретится с "Сиэтл Саундерсом".

Для команды Лионеля Месси это второй финал за три последних турнира. Два года назад дружина уже брала Кубок Лиг, обыграв тогда "Нэшвилл" в серии пенальти.

А для аргентинца в тот момент это был первый титул в составе американского коллектива.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Спорт
15:04, Сегодня
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Король современного тенниса Джокович обновил рекорд "Больших шлемов"
Спорт
14:28, Сегодня
Король современного тенниса Джокович обновил рекорд "Больших шлемов"
Хоккеисты "Барыса" одержали первую победу на "Мемориале Ромазана"
Спорт
12:21, Сегодня
Хоккеисты "Барыса" одержали первую победу на "Мемориале Ромазана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: