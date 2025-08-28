Месси своим дублем "вытащил" родную команду в финал Кубка Лиг

Утром 28 августа американский футбольный клуб "Интер Майами" завоевал путевку в финал Кубка Лиг благодаря своему гениальному капитану Лионелю Месси, который забил два гола и решил исход поединка с "Орландо Сити", сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард оформил дубль за 11 минут до окончания второго тайма, когда "Интер Майами" проигрывал со счетом 0:1 усилиями игрока "Орландо" Марко Пашалича.

Сначала лидер клуба из Флориды на 77-й минуте реализовал пенальти. Спустя мгновение Месси забил свой второй гол, а в добавленное время Теласко Сеговия упрочил преимущество хозяев поля – 3:1.

В итоге "Интер Майами" пробился в финал Кубка Лиг, где 1 сентября встретится с "Сиэтл Саундерсом".

Для команды Лионеля Месси это второй финал за три последних турнира. Два года назад дружина уже брала Кубок Лиг, обыграв тогда "Нэшвилл" в серии пенальти.

А для аргентинца в тот момент это был первый титул в составе американского коллектива.