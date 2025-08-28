НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне

Эксперты Национальной хоккейной лиги назвали автора лучшего гола прошедшего сезона. Первое место в этой номинации забрал российский форвард Александр Овечкин за свою рекордную 895-ю шайбу, сообщает Zakon.kz.

Гол капитана "Вашингтон Кэпиталз" в ворота "Нью-Айлендерс" занял первую строчку в рейтинге топ-50 красивых шайб прошедшего сезона НХЛ.

6 апреля 2025 года лидер столичного коллектива стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Тогда он забросил свою 895-ю шайбу и улучшил достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Сейчас российский форвард готовится к новому сезону, отдыхая у себя на Родине, где проходит ряд предсезонных турниров.

В одном из этих состязаний принимает участие казахстанский "Барыс", который накануне одержал первую победу.