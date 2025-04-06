Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

В Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Нью-Йорк Айлендерс" играет с "Вашингтон Кэпиталз". Счет на данный момент – 2:1 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz.

Шайбу для "Вашингтона" забросил знаменитый российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, для 39-летнего спортсмена этот гол стал 895-м в его карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему стать лучшим снайпером в истории лиги, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Ранее знаменитый хоккеист Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Легендарный канадец решил лично поздравить россиянина с этим результатом.

