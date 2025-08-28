"Кайрат" примет "Реал" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников, сообщает Zakon.kz.

В число оппонентов чемпиона Казахстана вошли 8 команд, главной из которых является самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал".

Королевский клуб мы примем у себя дома в Алматы. Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом мы сразимся на выезде.

Как известно, "Кайрат" при жеребьевке попал в четвертую корзину.