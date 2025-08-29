В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Пресс-служба итальянского "Интера" с юмором отреагировала на жеребьевку Лиги чемпионов УЕФА, которая свела команду с алматинским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.
Так, официальный аккаунт "Интера" в соцсети X опубликовал коллаж из фотографий собаки, которая, согласно подписям к картинке, недовольна необходимостью играть с "Кайратом". Однако начинает улыбаться, узнав, что игра будет на своем поле.
"Восемь часов в пути сэкономлено", – говорится в сообщении, сопровождающем опубликованную картинку.
8 hours of travel saved ✈️😎#ForzaInter #UCLDraw pic.twitter.com/2wsjB5YQTA— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 28, 2025
"Реал" тоже поприветствовал "Кайрат" в качестве будущих соперников.
