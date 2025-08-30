Арина Соболенко рассказала, каково это выигрывать 18 раз подряд

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала свою впечатляющую серию из 18 подряд выигранных тай-брейков, сообщает Zakon.kz.

Белорусскую теннисистку спросили, чувствует ли она, что уровень ее игры растет на тай-брейках.

<br>

На это она ответила, что иногда во время сета обдумывает свои решения, а когда дело доходит до тай-брейка, то понимает, что времени на сомнения нет.

По ее словам, нужно просто идти на удары и доверять своей игре. Первая ракетка напоминает, что должна себе доверять, и старается придерживаться плана на игру, оставаться агрессивной и оказывать как можно большее давление на соперниц.

Ранее Рыбакина установила рекорд и высказалась о возвращении бывшего тренера.