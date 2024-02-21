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Арина Соболенко: Я сыграла просто ужасно

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич (№31 WTA) во втором круге "Мастерса" в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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Теннисистка из Беларуси проиграла спортсменке из Хорватии со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Соперницы встречались между собой в восьмой раз. В очном противостоянии Донна увеличила отрыв (6:2).

"Я сыграла просто ужасно. Она показала потрясающий теннис, а я, наоборот, играла не лучшим образом. Мне кажется, что здешние условия мне совсем не подходят. Мне непросто соревноваться здесь, в Дубае. Я выиграла первый сет, а во втором сделала брейк, но не было ощущения, что я близка к победе. Просто на этом корте мне неудобно играть. Надеюсь, к турниру в Индиан-Уэллсе я подойду в лучшей форме", – приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

После сенсационного поражения на старте "тысячника" в Дубае Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фотографию с пятью бутылками шампанского: "Чувствую, что сегодня тот самый день", – написала Соболенко в сторис Инстаграм.

Арина Соболенко выложила фото с пятью бутылками шампанского после сенсационного поражения от хорватки Донны Векич

Фото: Instagram/sabalenka_aryna

Отметим, что для Соболенко это был первый матч после триумфа на Australian Open-2024.

Ранее чешская теннисистка Каролина Мухова (№10 WTA) рассказала, что перенесла операцию на запястье. 

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