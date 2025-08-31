Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"

31 августа футбольный стадион Кокшетау впервые в своей истории принял действующего участника общего этапа Лиги чемпионов УЕФА – алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Подобное событие не осталось без внимания местных болельщиков футбола, которые не только заполнили, но и переполнили свой скромный стадион вместимостью в 4500 мест.

К тому же власти Кокшетау дали возможность горожанам бесплатно посетить матч между "Окжетпесом" и "Кайратом" в рамках перенесенного поединка 22-го тура КПЛ-2025.

Зрителей было настолько много, что большинство из них даже находились недалеко от кромки поля.

Плюс ко всему, у обоих коллективов были свои планы на этот матч. Гости приехали за ценными тремя очками в чемпионской гонке, а хозяева – борются за попадание в топ-5 турнирной таблицы.

Стоит отметить, что во встрече первого круга "Окжетпес" сенсационно обыграл "Кайрат" в Алматы со счетом 2:1.

P.S. После первого тайма участник Лиги чемпионов ведет в счете 1:0 благодаря голу Жоржиньо на восьмой минуте.