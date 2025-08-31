#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"

Футбол Аншлаг Окжетпес, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 16:50 Фото: Instagram/fcokzhetpes
31 августа футбольный стадион Кокшетау впервые в своей истории принял действующего участника общего этапа Лиги чемпионов УЕФА – алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Подобное событие не осталось без внимания местных болельщиков футбола, которые не только заполнили, но и переполнили свой скромный стадион вместимостью в 4500 мест.

К тому же власти Кокшетау дали возможность горожанам бесплатно посетить матч между "Окжетпесом" и "Кайратом" в рамках перенесенного поединка 22-го тура КПЛ-2025.

Зрителей было настолько много, что большинство из них даже находились недалеко от кромки поля.

Плюс ко всему, у обоих коллективов были свои планы на этот матч. Гости приехали за ценными тремя очками в чемпионской гонке, а хозяева – борются за попадание в топ-5 турнирной таблицы.

Стоит отметить, что во встрече первого круга "Окжетпес" сенсационно обыграл "Кайрат" в Алматы со счетом 2:1.

P.S. После первого тайма участник Лиги чемпионов ведет в счете 1:0 благодаря голу Жоржиньо на восьмой минуте.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Спорт
18:04, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Александр Бублик пробился в четвертый круг US Open-2025
Спорт
10:28, Сегодня
Александр Бублик пробился в четвертый круг US Open-2025
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Спорт
10:11, Сегодня
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: