#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Евгений Плющенко с сыновьями вышел на подиум Московской недели моды

Коллекция одежды Евгения Плющенко, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 07:33 Фото: Instagram/plushenkoofficial
В рамках V Московской недели моды двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко презентовал свою первую коллекцию детской спортивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Коллекцию фигурист назвал "Дорогу осилит идущий". В нее вошли футболки, олимпийки, спортивные костюмы и леггинсы.

На подиуме одежду продемонстрировали воспитанники академии фигурного катания Angels of Plushenko, в том числе сыновья Евгения Плющенко и Яны Рудковской – 12-летний Александр и четырехлетний Арсений.

Фото: Instagram/angelsofplushenko

1 сентября певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев проводил своих детей Никиту и Анну в школу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Иман Хелиф оспорила недопуск к чемпионату мира без подтверждения женского пола
Спорт
08:05, Сегодня
Иман Хелиф оспорила недопуск к чемпионату мира без подтверждения женского пола
Теннисистка заплакала на US Open из-за бывшего возлюбленного
Спорт
06:40, Сегодня
Теннисистка заплакала на US Open из-за бывшего возлюбленного
Бублик проиграл первой ракетке мира
Спорт
06:01, Сегодня
Бублик проиграл первой ракетке мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: