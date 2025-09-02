Евгений Плющенко с сыновьями вышел на подиум Московской недели моды

В рамках V Московской недели моды двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко презентовал свою первую коллекцию детской спортивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Коллекцию фигурист назвал "Дорогу осилит идущий". В нее вошли футболки, олимпийки, спортивные костюмы и леггинсы.

На подиуме одежду продемонстрировали воспитанники академии фигурного катания Angels of Plushenko, в том числе сыновья Евгения Плющенко и Яны Рудковской – 12-летний Александр и четырехлетний Арсений.

Фото: Instagram/angelsofplushenko

