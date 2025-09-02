#АЭС в Казахстане
Спорт

Бублик проиграл первой ракетке мира

Бублик-Синнер, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 06:01 Фото: X/TheTennisLetter
2 сентября Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертом круге US Open, сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

Фото: X/usopen

Продолжительность матча составила 83 минуты.

Итальянский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Бублика один эйс, 12 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.

Таким образом все казахстанские теннисисты завершили свои выступления на US Open.

Фото Алия Абди
Алия Абди
