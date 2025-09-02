Бублик проиграл первой ракетке мира

2 сентября Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертом круге US Open, сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

Фото: X/usopen

Продолжительность матча составила 83 минуты.

Alexander Bublik couldn't believe what he witnessed from Jannik Sinner tonight. pic.twitter.com/c1uSUDebSE — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Итальянский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Бублика один эйс, 12 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.

Bublik celebrating with both arms in the air after finally getting another game at 6-1 6-1 4-0.



The Jannik Sinner effect. 😭😭😭😭

pic.twitter.com/3eroYxJ1d7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

Таким образом все казахстанские теннисисты завершили свои выступления на US Open.