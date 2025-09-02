Темирлан Анарбеков: Должны забыть про свой успех и нужно помочь сборной Казахстана
4 сентября вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков дебютирует в составе национальной сборной Казахстана по футболу. Ранее он выступал за молодежные команды в разных возрастных категориях, сообщает Zakon.kz.
21-летний голкипер впервые получил приглашение во взрослую сборной Казахстана и 4 сентября может выйти на поле против команды Уэльса в рамках отборочных игр ЧМ-2026.
"Мы должны забыть про свой успех за клуб и должны помочь сборной. "Селтик" уже история. Даст бог и со сборной сотворим историю. Это не только моя заслуга, но и всего тренерского штаба, руководства. Выражаю благодарность всем. Будем готовы и к играм сборной". Темирлан Анарбеков
Как уже известно, Темирлан Анарбеков стал героем ответного матча против шотландского "Селтика" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Он отразил три пенальти и вывел алматинский коллектив в основной раунд самого престижного клубного турнира Европы.
25 августа Анарбеков и его трое коллег из "Кайрата" получили вызов от сборной Казахстана на сентябрьские встречи отбора ЧМ-2025 против Уэльса и Бельгии.
