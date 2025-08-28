21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков сегодня, 28 августа 2025 года, впервые обратился к казахстанцам и болельщикам после исторического матча алматинского ФК с шотландским "Селтиком", сообщает Zakon.kz.
21-летний голкипер, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и вывел алматинский клуб впервые в основную сетку ЛЧ, поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо всему Казахстану и каждому болельщику за поддержку! Это достижение – общая победа всех нас! Вместе мы сильны!" – написал Темирлан Анарбеков в Instagram в четверг.
Заключил звезда "Кайрата" свое обращение фразой: "Алға, Qazaqstan!"
Подписчики, количество которых продолжает расти, сразу же принялись комментировать новую публикацию Темирлана:
- "Тигр".
- "Главное – не станьте блогером".
- "Если у меня родится сестренка, назову ее Темирлан".
- "Е-мае, все что-то дарят. А мы что подарим, атыраусцы?"
- "Брат, теперь о тебе не только в Казахстане, но и в Европе узнают".
- "Всегда оправдывай надежды страны, Темирлан! Ты – большая мотивация для молодежи!"
- "Темирлан – лучший! Если травма Заруцкого заживет, ты не засиживайся на скамейке, выходите вместе на ворота".
- "Если захочешь заняться своим Instagram, скажи мне, буду твоим бесплатным SMMщиком и рилсмейкером".
- "Брат, ты – мужчина. Не смогу проложить асфальт, но подарю один образ из своего магазина. Приходи в любое время".
Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата".
