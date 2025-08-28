#АЭС в Казахстане
Спорт

21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам

Вратарь футбольного клуба &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:42 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков сегодня, 28 августа 2025 года, впервые обратился к казахстанцам и болельщикам после исторического матча алматинского ФК с шотландским "Селтиком", сообщает Zakon.kz.

21-летний голкипер, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и вывел алматинский клуб впервые в основную сетку ЛЧ, поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всему Казахстану и каждому болельщику за поддержку! Это достижение – общая победа всех нас! Вместе мы сильны!" – написал Темирлан Анарбеков в Instagram в четверг.

Заключил звезда "Кайрата" свое обращение фразой: "Алға, Qazaqstan!"

Подписчики, количество которых продолжает расти, сразу же принялись комментировать новую публикацию Темирлана:

  • "Тигр".
  • "Главное – не станьте блогером".
  • "Если у меня родится сестренка, назову ее Темирлан".
  • "Е-мае, все что-то дарят. А мы что подарим, атыраусцы?"
  • "Брат, теперь о тебе не только в Казахстане, но и в Европе узнают".
  • "Всегда оправдывай надежды страны, Темирлан! Ты – большая мотивация для молодежи!"
  • "Темирлан – лучший! Если травма Заруцкого заживет, ты не засиживайся на скамейке, выходите вместе на ворота".
  • "Если захочешь заняться своим Instagram, скажи мне, буду твоим бесплатным SMMщиком и рилсмейкером".
  • "Брат, ты – мужчина. Не смогу проложить асфальт, но подарю один образ из своего магазина. Приходи в любое время".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:42
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата".

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: