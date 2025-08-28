21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам

Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков сегодня, 28 августа 2025 года, впервые обратился к казахстанцам и болельщикам после исторического матча алматинского ФК с шотландским "Селтиком", сообщает Zakon.kz.

21-летний голкипер, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и вывел алматинский клуб впервые в основную сетку ЛЧ, поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всему Казахстану и каждому болельщику за поддержку! Это достижение – общая победа всех нас! Вместе мы сильны!" – написал Темирлан Анарбеков в Instagram в четверг.

Заключил звезда "Кайрата" свое обращение фразой: "Алға, Qazaqstan!"

Подписчики, количество которых продолжает расти, сразу же принялись комментировать новую публикацию Темирлана:

"Тигр".

"Главное – не станьте блогером".

"Если у меня родится сестренка, назову ее Темирлан".

"Е-мае, все что-то дарят. А мы что подарим, атыраусцы?"

"Брат, теперь о тебе не только в Казахстане, но и в Европе узнают".

"Всегда оправдывай надежды страны, Темирлан! Ты – большая мотивация для молодежи!"

"Темирлан – лучший! Если травма Заруцкого заживет, ты не засиживайся на скамейке, выходите вместе на ворота".

"Если захочешь заняться своим Instagram, скажи мне, буду твоим бесплатным SMMщиком и рилсмейкером".

"Брат, ты – мужчина. Не смогу проложить асфальт, но подарю один образ из своего магазина. Приходи в любое время".

