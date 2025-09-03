#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Спорт

"Барыс" завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью"

Хоккей Две Победы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:57 Фото: hcbarys.kz
Считанные дни остались до старта очередного сезона в КХЛ. Участник предстоящего чемпионата казахстанский "Барыс" провел последнюю подготовку на своей арене, дважды обыграв "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

В двух контрольных играх "астанчане" были немного сильнее гостей. В первой встрече "Барыс" победил "Сибирь" со счетом 3:2, а в повторном матче команда Михаила Кравца снова переиграла соперника – 3:1.

В итоге столичный коллектив с новыми легионерами уже 7 сентября стартует в чемпионате КХЛ. А до этого была проведена презентация обновленной команды.

Плюс к этому новый наставник "Барыса" Михаил Кравец оценил подготовку своих подопечных после второго противостояния с "Сибирью".

"Все молодцы, хорошо отыграли, считаю, достойно отыграл вратарь молодой, не стушевался, помог команде выиграть. Получили возможность посмотреть как раз-таки легионерские позиции. Это всего лишь две игры, сыграли ребята все вместе. Думаю, что у нас еще есть небольшое время, чтобы потренироваться. Процентов 80-90 уже есть, наверное. Можно работать". Михаил Кравец

"Барыс" начнет новый сезон с четырехматчевой домашней серии, и в первом поединке 7 сентября наши хоккеисты примут челябинский "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбольная лихорадка: появились поддельные билеты на матч "Кайрат" – "Реал"
Спорт
11:52, Сегодня
Футбольная лихорадка: появились поддельные билеты на матч "Кайрат" – "Реал"
13-летнего футболиста задержали по подозрению в убийстве
Спорт
10:51, Сегодня
13-летнего футболиста задержали по подозрению в убийстве
Казахстанец Нурланулы стал одним из героев юниорского US Open-2025
Спорт
10:23, Сегодня
Казахстанец Нурланулы стал одним из героев юниорского US Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: