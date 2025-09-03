"Барыс" завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью"

Считанные дни остались до старта очередного сезона в КХЛ. Участник предстоящего чемпионата казахстанский "Барыс" провел последнюю подготовку на своей арене, дважды обыграв "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

В двух контрольных играх "астанчане" были немного сильнее гостей. В первой встрече "Барыс" победил "Сибирь" со счетом 3:2, а в повторном матче команда Михаила Кравца снова переиграла соперника – 3:1.

В итоге столичный коллектив с новыми легионерами уже 7 сентября стартует в чемпионате КХЛ. А до этого была проведена презентация обновленной команды.

Плюс к этому новый наставник "Барыса" Михаил Кравец оценил подготовку своих подопечных после второго противостояния с "Сибирью".

"Все молодцы, хорошо отыграли, считаю, достойно отыграл вратарь молодой, не стушевался, помог команде выиграть. Получили возможность посмотреть как раз-таки легионерские позиции. Это всего лишь две игры, сыграли ребята все вместе. Думаю, что у нас еще есть небольшое время, чтобы потренироваться. Процентов 80-90 уже есть, наверное. Можно работать". Михаил Кравец

"Барыс" начнет новый сезон с четырехматчевой домашней серии, и в первом поединке 7 сентября наши хоккеисты примут челябинский "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.