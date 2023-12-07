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"Барыс" не смог обыграть хоккеистов "Сибири"

Фото: hcbarys.kz Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" 7 декабря проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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В заключительном матче выездной серии "Барыс" уступил "Сибири".

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Хозяева реализовали первое же большинство в матче – точным броском отметился Тэйлор Бек. И эта быстрая шайба задала тон дальнейшему течению встречи. До перерыва в воротах Андрея Шутова побывали еще три шайбы – свои снайперские счета пополнили Владимир Бутузов, Николай Прохоркин и Артём Михеев.

В перерыве в воротах "Барыса" появился Эдди Паскуале, но и ему не удалось оставить свои владения в неприкосновенности - Энди Андреофф реализовал лишнего. Шайба Энтони Камара в середине второй двадцатиминутки позволила астанчанам уйти от сухого поражения.

Следующий матч "Барыс" проведет 19 декабря. В Уфе "Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым".

Накануне "Барыс" разгромно проиграл омскому "Авангарду". 

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