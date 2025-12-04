Ближайший соперник "Барыса" выдал супердраматичный камбэк в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб "Спартак", который 5 декабря будет играть с казахстанским "Барысом", накануне в матче КХЛ обыграл "Сибирь" из Новосибирска со счетом 7:6 в овертайме, сообщает Zakon.kz.

Болельщики в этом поединке увидели 13 забитых шайб и при этом "москвичи" по ходу встречи дважды проигрывали со счетом 0:4 и 3:6.

Несмотря на эту разницу, "красно-белые" все же смогли найти в себе силы и догнали хозяев льда. А вскоре и вовсе вырвали победу – 7:6.

Благодаря нереальной победе "Спартак" выиграл четвертый матч кряду и располагается на шестой строчке Западной конференции с активом в 39 очков.

"Валидольный, как все говорят, получился матч. Ребятам надо отдать должное, вернулись, бились, молодцы. В таких играх много эмоций тратится, не должно быть такого. Есть встречи, когда команда сконцентрирована и играет лучше в обороне. Через такие игры тоже надо проходить, но лучше так не повторять". Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов

А теперь оба эти коллектива сыграют против нашего "Барыса". Сначала в Астану завтра приедет команда Жамнова, спустя пару дней к нам пожалует клуб из Новосибирска.

В свою очередь подопечные Михаила Кравца сейчас занимают предпоследнее 11-е место в таблице "Востока", потерпев четвертое поражение подряд.