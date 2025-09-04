#АЭС в Казахстане
Спорт

Будущий соперник "Кайрата" занял первое место в рейтинге самых богатых клубов

Фото: Instagram/realmadrid
Независимые футбольные эксперты поставили мадридский "Реал" лидером списка, кто обладает самым дорогим составом игроков в мире, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам специалистов Transfermarkt, на данный момент у королевского клуба самый дорогой состав в мире стоимостью в 1,4 млрд евро (по курсу Нацбанка РК – более 880,5 млрд тенге).

Еще один соперник алматинского коллектива по подгруппе – лондонский "Арсенал" стоит в данном рейтинге на второй позиции. "Канониров" оценивают в сумму 1,33 млрд евро (более 836,4 млрд тенге).

Фото: Instagram/arsenal

Призовую тройку "клубов-богачей" замыкает "Манчестер Сити" (1,23 млрд евро – более 773,5 млрд тенге).

Далее в порядке очередности идут:

  • "Ливерпуль" (1,12 млрд евро – более 704,4 млрд тенге),
  • "Барселона" (1,1 млрд евро – более 691,8 млрд тенге),
  • "Челси" (1,08 млрд евро – более 679,2 млрд тенге),
  • ПСЖ (1,08 млрд евро – более 679,2 млрд тенге),
  • "Бавария" (905 млн евро – более 569,1 млрд тенге),
  • "Тоттенхэм" (891,1 млн евро – более 560,4 млрд тенге),
  • "Манчестер Юнайтед" (748,2 млн евро – более 470,5 млрд тенге),
  • "Интер" (707,8 млн евро – более 445,1 млрд тенге).

Что касается остальных соперников "Кайрата" (12,8 млн евро – более 8,05 млрд тенге) в Лиге чемпионов, то их от "Реала" разделяет огромное финансовое расстояние в нулях:

  • "Спортинг" (440,34 млн евро – более 276,9 млрд тенге),
  • "Брюгге" (172,6 млн евро – более 108,5 млрд тенге),
  • "Олимпиакос" (111,9 млн евро – более 70,3 млрд тенге),
  • "Копенгаген" (77,15 млн евро – более 48,5 млрд тенге),
  • "Пафос" (24,05 млн евро – более 15,1 млрд тенге).

Несмотря на фантастическую разницу, болельщики чемпиона Казахстана верят в сенсацию 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
