Спорт

Казахстанская и укбекистанская боксерши показали зрелищное противостояние

Бокс, спортсменка, казахстанка, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 03:30 Фото: Instagram/ bazarova_elina
Казахстанская боксерша Элина Базарова провела первый поединок на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 кг Базарова провела бой против Нигины Уктамовой из Узбекистана.

Он завершился со счетом 5:0 в пользу представительницы Узбекистана.

В конце третьего раунда казахстанке засчитали нокдаун, а все судьи отдали победу Уктамовой с колоссальным преимуществом.

Так, Уктамова вышла в 1/8 финала и продолжает борьбу за медали, а казахстанка завершила выступление на чемпионате мира -2025 от World Boxing. Он пройдет с 4 по 14 сентября.

Ранее Назым Кызайбай и другие боксеры узнали соперников на чемпионате мира.

Аксинья Титова
