Спорт

Бельгия перед встречей с Казахстаном сокрушила Лихтенштейн

Футбол Разгром Лихтенштейн, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 09:59 Фото: rbfa.be
В ночь на 5 сентября на арене "Райнпарк Штадион" сборная Лихтенштейна сыграла против Бельгии и была разгромлена гостями со счетом 6:0, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок пятого тура отборочного раунда ЧМ-2026. В первом тайме был забит только один мяч, когда отличился Максим де Кейпер. После перерыва оборона хозяев поля посыпалась и они получили град голов в свои ворота.

Авторами забитых мячей стали Юри Тилеманс (дубль), Артюр Теате, Кевин де Брюйне и Малик Фофана.

Обыграв Лихтенштейн, бельгийская дружина поднялась на третье место турнирной таблицы группы J, набрав семь очков после трех игр.

В следующем туре "красные дьяволы" 7 сентября у себя дома принимают сборную Казахстана. Команда Али Алиева перед поездкой в Брюссель накануне в Астане уступила представителям Уэльса со счетом 0:1 и потеряла шансы на поездку в ЧМ-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
