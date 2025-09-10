В гости к "Кайрату" прибыл президент УЕФА Чеферин

10 сентября 2025 года спортивную базу алматинского футбольного клуба "Кайрат" посетил главный футбольный чиновник Европы – президент УЕФА Александр Чеферин, сообщает Zakon.kz.

Почетного гостя встретили юношеские команды Академии – "Кайрат" (U-15) и "Кайрат" (WU-17). Плюс на этой встрече были игроки Kairat Blind Football, представляющие футбол для людей с полной или частичной потерей зрения.

Молодые футболисты поприветствовали Чеферина на английском языке и вручили ему памятные подарки от клуба. Затем президент УЕФА побеседовал с тренерским штабом основной команды и "Кайрат-Жастар".

Высокому гостю представили инфраструктуру клуба: жилой блок, столовую, тренажерный зал, медицинский центр и тренировочные поля.

В завершение визита Александр Чеферин поздравил "Кайрат" с выходом в общий этап Лиги чемпионов и завоеванием чемпионского титула в прошлом сезоне, пожелал клубу новых успехов на казахстанской и международной арене.

Команда Рафаэля Уразбахтина в предстоящих матчах самого престижного клубного турнира Европы сыграет восемь игр: четыре – дома и четыре – на выезде.