#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

Видеообзор шести голов матча Бельгия – Казахстан

Казахстан-Бельгия, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 07:05 Фото: Instagram/belgianreddevils
Телеканал "Qazsport" выпустил видео всех голов матча Бельгия – Казахстан в отборе ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в Брюсселе и закончился победой бельгийцев со счетом 6:0. Голы забили:

  • Кевин Де Брюйне (42-я и 84-я минуты);
  • Жереми Доку (44-я и 60-я);
  • Николас Раскин (51-я);
  • Тома Менье (86-я).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев заявил о готовности оставить должность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA
Спорт
08:25, Сегодня
Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA
Синнер или Алькарас: определился победитель Us Open-2025
Спорт
02:36, 08 сентября 2025
Синнер или Алькарас: определился победитель Us Open-2025
Али Алиев готов подать в отставку
Спорт
02:13, 08 сентября 2025
Али Алиев готов подать в отставку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: