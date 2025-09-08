Видеообзор шести голов матча Бельгия – Казахстан

Телеканал "Qazsport" выпустил видео всех голов матча Бельгия – Казахстан в отборе ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в Брюсселе и закончился победой бельгийцев со счетом 6:0. Голы забили:

Кевин Де Брюйне (42-я и 84-я минуты);

Жереми Доку (44-я и 60-я);

Николас Раскин (51-я);

Тома Менье (86-я).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев заявил о готовности оставить должность.