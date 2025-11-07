#Народный юрист
Спорт

Билеты на футбольный матч Казахстан – Бельгия раскуплены за неделю вперед

Футбол Солд Аут, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 17:46 Фото. Instagram/kff_team
15 ноября в Астане пройдет матч отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу, где сборная Казахстана примет одну из сильнейших команд мира, бронзовых призеров мундиаля семилетней давности – Бельгию, сообщает Zakon.kz.

Приезд "красных дьяволов" вызывает огромный интерес у казахстанских болельщиков, которые за пару дней выкупили все 30 000 билетов на "Астану Арену", где и пройдет будущий матч.

Поединок против восьмой сборной мира наши футболисты проведут 15 ноября, начало – в 19:00. Команда Талгата Байсуфинова уже начала подготовку к предстоящей игре.

Для хозяев поля матч с бельгийцами не имеет особого значения, мы давно потеряли шансы на поездку на ЧМ-2026.

А вот подопечным Руди Гарсия обязательно нужно обыграть казахстанскую дружину, чтобы с первого места в подгруппе J гарантировать себе путевку на будущий мундиаль.

В ночь на 8 сентября эти сборные уже выяснили отношения между собой в рамках первой игры. Тогда в Брюсселе казахстанцы были биты со счетом 6:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
