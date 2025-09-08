Чемпионы Европы в гостях с теннисным счетом разгромили футболистов Турции

В ночь на 8 сентября некоторые футбольные арены Европы принимали матчи отборочного раунда ЧМ-2026. В одной из этих встреч команда Испании разгромила на выезде турков – 6:0, сообщает Zakon.kz.

Действующие победители Евро-2024 забили в ворота хозяев поля шесть безответных мячей, плюс огорчив огромное количество местных фанатов, которые заполнили до отказа стадион.

Счет в поединке открыл Педри, затем Микель Мерино отметился дублем. После перерыва продолжилось "избиение" турецкой дружины, которая получила еще три гола в свои ворота.

В втором тайме отличились Ферран Торрес, Мерино (хет-трик) и Педри (дубль). Два голевых ассиста в свой актив записал лидер "красной фурии" – Ламин Ямаль.

Благодаря этому успеху чемпионы Европы набрали шесть очков и лидирует в группе E отбора ЧМ-2026.

Накануне также были сыграны ряд других матчей данного квалификационного раунда, где были зафиксированы следующие результаты: Грузия – Болгария 3:0, Литва – Нидерланды 2:3, Северная Македония – Лихтенштейн 5:0, Германия – Северная Ирландия 3:1, Польша – Финляндия 3:1, Люксембург – Словакия 0:1.

Помимо турецкой команды горечь крупного поражения (0:6) накануне познала и казахстанская сборная, которая была разгромлена в Брюсселе представителями Бельгии.