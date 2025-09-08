#АЭС в Казахстане
Спорт

Звезда "Барселоны" из-за пропажи паспорта покинул Турцию частным рейсом

Футбол Пропажа Паспорта, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 16:59 Фото: Instagram/sefutbol
Талантливый хавбек испанской сборной Ламин Ямаль, несмотря на отсутствие паспорта, все же сумел вернуться на Родину на частном самолете. Власти Турции вошли в положение молодого футболиста и разрешили уехать из страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Turkiye Today, потерявшему накануне паспорт 17-летнему полузащитнику разрешили покинуть Турцию.

Вингер "блауграны" и сборной Испании не смог найти свой документ после матча против сборной Турции, в рамках квалификации ЧМ-2026.

Фото: Instagram/sefutbol

Большую роль в разрешении данного вопроса сыграла Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), которая договорилась с властями Турции о снисхождении по отношению к молодому футболисту.

Местные чиновники не стали создавать никаких проблем и Ламин Ямаль спустя время смог покинуть город Конья на частном самолете.

Что касаемо самого матча против турков, то здесь "красная фурия" разгромила хозяев поля со счетом 6:0, где Ямаль отметился двумя голевыми передачами.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
