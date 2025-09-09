Наставник "Реала" приедет в Алматы в качестве лучшего тренера Ла Лиги

Рулевой мадридского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо признан лучшим тренером августа в испанском чемпионате. Как известно, через три недели этот специалист привезет своих подопечных на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Ла Лиги, Алонсо назван лучшим тренером августа за три победы королевского клуба на старте испанского первенства.

43-летний специалист в этой гонке опередил Эрнесте Вальверде ("Атлетик") и Маноло Гонсалеса ("Эспаньол").

"Реал" под руководством Алонсо на данный час располагается на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги с активом в девять возможных очков.

"Галактикос" поочередно победили "Осасуну" (1:0), "Овьедо" (3:0) и "Мальорку" (2:1).

30 сентября самый титулованный клуб мира приедет в Алматы, где сыграет против казахстанского "Кайрата" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.