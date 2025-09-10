Наставник "Барыса" сделал серьезное предупреждение после успеха над "Амуром"

9 сентября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над хабаровским "Амуром" в рамках игр регулярного сезона КХЛ (4:3, Б), сообщает Zakon.kz.

Несмотря на успех и вторую подряд победу в новом сезоне, главный тренер столичного коллектива Михаил Кравец пригрозил своим подопечным предстоящими рокировками в составе.

"Совсем не понравился первый период, очень плохой гол за семь секунд до конца пропустили, нельзя так вести себя на площадке, такого быть не должно. Вялый первый период, мало игры с шайбой, много отбрасывались. Нужно начинать лучше, чтобы создать благоприятные условия до конца игры. Должны заставлять соперника играть в обороне в первом периоде, не давать им поднять голову. Дома нельзя никому ничего отдавать, просто так никто не отдаст, поэтому надо работать". Михаил Кравец

По ходу встречи "Барыс" проигрывал гостям с разницей в две шайбы. Но второй период стал переломным для хозяев льда.

"Хорошо, что три игры забиваем по три гола, но и пропускаем много. Вины вратаря нет, это все от индивидуальных ошибок. Хоккеистам нужно просматривать свою игру и менять ее, либо будем менять хоккеистов. Проигрывая 0:2, выиграть игру, это идет только в плюс. Ребята счастливы, дальше будет легче. Всех с победой, спасибо болельщикам. Хотелось бы, чтобы всегда было 10 тысяч на стадионе, но и 5000 нам очень помогли". Михаил Кравец

Итогом яркого противостояния между "Барысом" и "Амуром" стала победа команды Михаила Кравца в серии буллитов – 4:3.

Тем самым "астанчане" одержали вторую победу подряд на старте сезона и находятся в списке лидеров Восточной конференции КХЛ с активом в 4 очка.

Следующий матч "Барыс" также проведет дома: 13 сентября против минского "Динамо" (начало – в 17:00).