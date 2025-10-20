#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Спорт

Мбаппе забил в 11-м матче подряд и принес победу "Реалу"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 10:58 Фото: Instagram/realmadrid
Обладатель "Золотой бутсы" прошлого сезона Килиан Мбаппе продолжает доказывать, что он один из лучших снайперов мира. К этому часу француз забил уже в 11-м матче подряд за "Реал" и сборную Франции, сообщает Zakon.kz.

Голевая серия 26-летнего футболиста началась 5 сентября и с тех пор у него 15 голов к этому часу. В ночь на 20 октября нападающий "Реала" отметился единственным и победным голом в выездной игре против "Хетафе", в рамках девятого тура испанского чемпионата – 0:1.

Таким образом "сливочные" одержали 10-ю победу в текущем сезоне, при одном поражении от "Атлетико" (2:5).

После игр девятого тура Ла Лиги команда Хаби Алонсо является лидером турнирной таблицы, набрав 24 очка. Далее идут "Барселона" (22) и "Вильярреал" (17).

Фото: Instagram/realmadrid

26 октября королевский клуб принимает на "Сантьяго Бернабеу" своего главного преследователя, в рамках 262-го "Эль-класико".

А перед встречей с "Барселоной", 23 октября "Реал" сразится с туринским "Ювентусом" в ходе игр третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Возвращаясь к теме Килиана Мбаппе, напоминаем что француз 30 сентября трижды огорчил вратаря алматинского "Кайрата" – Шерхана Калмурзу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
