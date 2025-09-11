#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Спорт

На Мемориал Дениса Тена приедут будущие участники Олимпийских игр-2026

Фигурное катание Участник Турнира Тена, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:25 Фото: Instagram/team_samodelkina
С 1 по 4 октября в Алматы пройдет традиционный международный турнир по фигурному катанию из серии ISU Challenger – Мемориал Дениса Тена. В этом году состав участников соревнований очень хороший, среди них есть и кандидаты на медали Олимпиады-2026, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана выставила на эти состязания всех своих сильнейших фигуристов на данный момент, где первыми номерами выступят Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров.

По сведениям ISU, на алматинский турнир среди мужчин, кроме Шайдорова, также заявлено немало известных спортсменов, таких как Ника Эгадза (Грузия), Чха Чжун Хван (Корея), Джейсон Браун (США) и другие.

Фигурное катание Участник Турнира Тена, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:25

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

В женском одиночном катании конкуренцию казахстанке Софье Самоделкиной за призовые места, скорее всего, окажут Маделин Скизас (Канада) и Хэ Ин Ли (Корея), которые ныне идут на 16-й и 23-й строчке мирового рейтинга ISU соответственно.

Фигурное катание 2 место Самоделкиной, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:25

Фото: Instagram/team_samodelkina

Наша же фигуристка в мировой классификации лучших сейчас занимает 28-ю позицию и приедет в Алматы в качестве серебряного призера недавнего американского турнира Cranberry Cup-2025.

Стоит напомнить, что Михаил Шайдоров является действующим победителем Мемориала Дениса Тена, а Софья Самоделкина год назад взяла "серебро" на этом турнире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду удостоился звания "Лучший игрок всех времен"
Спорт
12:40, Сегодня
Роналду удостоился звания "Лучший игрок всех времен"
Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы
Спорт
11:25, Сегодня
Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы
В преддверии Лиги чемпионов матч "Кайрат" – "Актобе" собрал аншлаг
Спорт
10:55, Сегодня
В преддверии Лиги чемпионов матч "Кайрат" – "Актобе" собрал аншлаг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: