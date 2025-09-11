На Мемориал Дениса Тена приедут будущие участники Олимпийских игр-2026
Сборная Казахстана выставила на эти состязания всех своих сильнейших фигуристов на данный момент, где первыми номерами выступят Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров.
По сведениям ISU, на алматинский турнир среди мужчин, кроме Шайдорова, также заявлено немало известных спортсменов, таких как Ника Эгадза (Грузия), Чха Чжун Хван (Корея), Джейсон Браун (США) и другие.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
В женском одиночном катании конкуренцию казахстанке Софье Самоделкиной за призовые места, скорее всего, окажут Маделин Скизас (Канада) и Хэ Ин Ли (Корея), которые ныне идут на 16-й и 23-й строчке мирового рейтинга ISU соответственно.
Фото: Instagram/team_samodelkina
Наша же фигуристка в мировой классификации лучших сейчас занимает 28-ю позицию и приедет в Алматы в качестве серебряного призера недавнего американского турнира Cranberry Cup-2025.
Стоит напомнить, что Михаил Шайдоров является действующим победителем Мемориала Дениса Тена, а Софья Самоделкина год назад взяла "серебро" на этом турнире.