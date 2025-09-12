#АЭС в Казахстане
Спорт

Известен итог первого матча Корея – Казахстан в Кубке Дэвиса-2025

Теннис Кубок Дэвиса 1 Матч, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 11:13 Фото: ktf.kz
12 сентября в Чхунчхоне (Корея) стартовало теннисное противостояние между местной сборной и командой Казахстана в рамках плей-офф первой Мировой группы Кубка Дэвиса-2025. Открывали игру хозяин кортов Хионг Чёнг и казахстанец Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Дебютный поединок был для обеих команд непростым, местный теннисист сильно сопротивлялся напору казахстанца и местами показывал великолепную игру.

Несмотря на некоторые сложности, наш спортсмен был удачлив в концовках обеих партий, что принесло ему итоговый успех в матче-открытия со счетом 6:4, 6:3.

На свою победу второй номер сборной Казахстана потратил 1 час и 35 минут, тем самым вывел свою команду вперед (1:0) в пятиматчевом противостоянии с Кореей.

Через несколько минут на корт арены Songam Sport Town будет приглашен лучший теннисист нашей страны Александр Бублик, который будет соперничать с Суунвоо Квон.

Пока наш мужской коллектив сражается на корейском харде, в Алматы с визитом приехала десятая ракетка мира Елена Рыбакина.

Более 1000 фанатов "Реала" приедут в Алматы на матч с "Кайратом"
Спорт
12:05, Сегодня
Более 1000 фанатов "Реала" приедут в Алматы на матч с "Кайратом"
Канадский вратарь "Барыса" не сыграл ни одного матча и уезжает на Родину
Спорт
11:41, Сегодня
Канадский вратарь "Барыса" не сыграл ни одного матча и уезжает на Родину
Победитель Лиги чемпионов УЕФА на время остался без главного тренера
Спорт
09:58, Сегодня
Победитель Лиги чемпионов УЕФА на время остался без главного тренера
