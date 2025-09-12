Бублик проигрывал 478-й ракетке мира в Кубке Дэвиса, но вмешался дождь

В корейском городе Чхунчхоне подходит к завершению стартовый игровой день матча стадии плей-офф первой Мировой группы Кубка Дэвиса-2025, где хозяева корта принимают сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К этому часу корейская дружина после стартового поражения близка к тому, чтобы восстановить равновесие.

Второй номер хозяев площадки Суунвоо Квон (№478 ATP) ведет во втором поединке против лидера казахстанского тенниса Александра Бублика.

Кореец выиграл первый сет на тай-брейке – 8:6 – и идет впереди во второй партии – 3:0. Однако данный матч сейчас приостановлен из-за внезапного дождя.

Но также нужно отметить, что наш теннисист с первых минут встречи играет с травмой ноги. Возможно, временная остановка поможет Александру восстановиться, надеемся на это.

Фото: ktf.kz

После первого матча противостояния Корея – Казахстан в Кубке Дэвиса стартовое успешное очко для нас добыл Александр Шевченко.

В программе второго игрового дня запланированы еще три встречи, одна из которых в парном разряде, где корейский дуэт Уйсунг Парк/Йисунг Нам сразится с Тимофеем Скатовым и Бейбитом Жукаевым.