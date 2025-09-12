Бублик проигрывал 478-й ракетке мира в Кубке Дэвиса, но вмешался дождь
К этому часу корейская дружина после стартового поражения близка к тому, чтобы восстановить равновесие.
Второй номер хозяев площадки Суунвоо Квон (№478 ATP) ведет во втором поединке против лидера казахстанского тенниса Александра Бублика.
Кореец выиграл первый сет на тай-брейке – 8:6 – и идет впереди во второй партии – 3:0. Однако данный матч сейчас приостановлен из-за внезапного дождя.
Но также нужно отметить, что наш теннисист с первых минут встречи играет с травмой ноги. Возможно, временная остановка поможет Александру восстановиться, надеемся на это.
Фото: ktf.kz
После первого матча противостояния Корея – Казахстан в Кубке Дэвиса стартовое успешное очко для нас добыл Александр Шевченко.
В программе второго игрового дня запланированы еще три встречи, одна из которых в парном разряде, где корейский дуэт Уйсунг Парк/Йисунг Нам сразится с Тимофеем Скатовым и Бейбитом Жукаевым.