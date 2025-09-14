Восемь казахстанских боксеров пробились в финал ЧМ: расписание боев

Фото: НОК РК

14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) пройдет последний день чемпионата мира по боксу. Среди финалистов — 8 спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дневная сессия, начало – 16:00 до 48 кг: Назым Кызайбай – Минакши (Индия) до 50 кг: Санжар Ташкенбай – Алдаркхишиг Баттулга (Монголия) до 55 кг: Махмуд Сабырхан – Рафаэль Лосано Серрано (Испания) Вечерняя сессия, начало – 22:00 до 51 кг: Алуа Балкыбекова – Бусе Наз Чакыроглу (Турция) до 65 кг: Аида Абикеева – Навбахор Хамидова (Узбекистан) до 70 кг: Торехан Сабырхан – Сэвон Окадзава (Япония) до 70 кг: Наталья Богданова – Лекеиша Перголити (Австралия) выше 90 кг: Айбек Оралбай – Жахонгир Зокиров (Узбекистан) 14 сентября Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира.

