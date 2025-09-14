#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Спорт

Восемь казахстанских боксеров пробились в финал ЧМ: расписание боев

боксер, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 12:01 Фото: НОК РК
14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) пройдет последний день чемпионата мира по боксу. Среди финалистов — 8 спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дневная сессия, начало – 16:00

до 48 кг: Назым Кызайбай – Минакши (Индия)

до 50 кг: Санжар Ташкенбай – Алдаркхишиг Баттулга (Монголия)

до 55 кг: Махмуд Сабырхан – Рафаэль Лосано Серрано (Испания)

Вечерняя сессия, начало – 22:00

до 51 кг: Алуа Балкыбекова – Бусе Наз Чакыроглу (Турция)

до 65 кг: Аида Абикеева – Навбахор Хамидова (Узбекистан)

до 70 кг: Торехан Сабырхан – Сэвон Окадзава (Япония)

до 70 кг: Наталья Богданова – Лекеиша Перголити (Австралия)

выше 90 кг: Айбек Оралбай – Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

14 сентября Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
