Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе"

После матча 23-го тура казахстанской футбольной Премьер-лиги между "Кайратом" и "Актобе" появилась информация о травме вратаря алматинского клуба Темирлана Анарбекова, сообщает Zakon.kz.

Герой недавнего матча Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика" получил очень серьезное повреждение и не смог доиграть против "Актобе".

По информации главного тренера "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина, у Анарбекова сломана челюсть.

"По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Несмотря на отсутствие Темирлана Анарбекова, его команда добыла очень важную победу над "Актобе" со счетом 1:0. А ворота "Кайрата" очень надежно защитил 18-летний Шерхан Калмурза.