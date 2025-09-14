Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе"
Фото: Instagram/f.c.kairat
После матча 23-го тура казахстанской футбольной Премьер-лиги между "Кайратом" и "Актобе" появилась информация о травме вратаря алматинского клуба Темирлана Анарбекова, сообщает Zakon.kz.
Герой недавнего матча Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика" получил очень серьезное повреждение и не смог доиграть против "Актобе".
По информации главного тренера "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина, у Анарбекова сломана челюсть.
"По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин
Несмотря на отсутствие Темирлана Анарбекова, его команда добыла очень важную победу над "Актобе" со счетом 1:0. А ворота "Кайрата" очень надежно защитил 18-летний Шерхан Калмурза.
