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"Барселона" выиграла четвертый матч подряд с крупным счетом

Футбол 4 победа, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:13 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 24 октября испанский футбольный клуб "Барселона" разгромил "Баварию" (4:1), в рамках игр третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. Успех "блаугране" принесли Рафинья (хет-трик) и Роберт Левандовски, сообщает Zakon.kz.

Для "сине-гранатовых" это стало 4-й крупной победой подряд, при этом они забили 17 голов и пропустили всего лишь два.

В поединке с "Баварией" счет был открыт уже на первой минуте усилиями бразильца Рафиньи. Вскоре британский форвард гостей Гарри Кейн восстановил равновесие. Но это недолго длилось, экс-нападающий "мюнхенцев" Роберт Левандовски снова вывел "каталонцев" вперед.

Здесь стоит отметить, что за последний месяц поляк сыграл 7 матчей, где отметился 11 голами. 


Далее инициативой полностью владели хозяева поля, итогом чего стали еще два мяча в исполнении Рафиньи, который оформил хет-трик. 

Бразилец второй раз в этом сезоне забивает три гола в одной игре, ранее это было в испанском первенстве против "Вальядолида".

"Можем быть довольны нашей игрой благодаря командным действиям, а для меня это самое важное. Вторая победа в Лиге чемпионов, мы уже думаем о следующем матче в субботу. Ранее говорил, что этот матч мог бы быть финалом Лиги чемпионов. Победить вот так, на глазах у наших болельщиков – это нечто особенное. У меня нет слов. Мы отвечаем на любые вопросы тем, что делаем на поле. Предстоящий класико – один из лучших матчей в мире. То, что произошло вчера и сегодня, показывает, что именно так и будет".Игрок "Барселоны" Рафинья

Таким образом, "Барса" обыграла немецкий коллектив впервые с 2015 года. За этот период испанцы уступали 6 раз подряд.

В итоге можно сделать вывод, что команда Ханса-Дитера Флика прекрасно подготовилась к важному поединку в Ла Лиге. 26 октября они сыграют в гостях против "Реала", в рамках очередного "Эль-класико".

В свою очередь подопечные Карло Анчелотти также великолепно провели свою встречу третьего тура Лиги чемпионов, разгромив дома "Боруссия" (5:2).

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