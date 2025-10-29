ПСЖ установил рекорд по финансовым доходам за всю свою историю

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, французский ПСЖ, объявил о высоких денежных поступлениях в казну клуба за прошедший сезон. "Парижане" за последние годы стали богаче на 837 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как извещает пресс-служба чемпионов Франции, клуб подготовил отчет, где показана рекордная выручка по итогам сезона 2024/25.

В целом, с 2011 года, когда клуб перешел под управление новых спонсоров, оборот клуба увеличился в девять раз – с 99 млн до 837 млн евро.

За последний сезон коммерческие доходы лучшего клуба Франции составили 367 млн евро, а доходы от матчей – 175 млн.

Фото: Instagram/psg

ПСЖ называет прошлый сезон самым успешным в своей истории как по результатам, так и с точки зрения финансовых показателей.

В сезоне 2024/25 "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, 13-й титул Лиги 1 и 16-й Кубок Франции.

Помимо этого, команда Луиса Энрике пробилась в финал клубного чемпионата мира FIFA, который проходил в США.