Более 1000 фанатов "Реала" приедут в Алматы на матч с "Кайратом"

До исторического матча между алматинским футбольным клубом "Кайрат" и легендарным "Реал Мадрид" остается 18 дней. 11 сентября 2025 года пресс-служба "Кайрата" раскрыла некоторые детали. Стало известно, сколько мадридских фанатов ожидается на матче Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Эти данные озвучил посол Королевства Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес во время посещения базы ФК "Кайрат".

Специалист также ознакомился с инфраструктурой клуба. Конечно же, в рамках встречи обсуждались детали предстоящего матча.

"В Алматы ожидается приезд свыше 1000 испанских болельщиков, которые преодолеют более 6500 километров ради поддержки своей команды. Посольство Испании выразило готовность оказать консульскую поддержку гостям". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Матч пройдет 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе в Алматы.

Билеты в продажу пока не поступили.

Ранее вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев заявил, что продажи начнутся в двадцатых числах сентября – за 10 дней до спортивного события.

Также известно, что на дежурство в этот день будут направлены более 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.