Дубль Месси помог "Интер Майами" впервые пройти круг в плей-офф МЛС

Рано утром 9 ноября американский футбольный клуб "Интер Майами" со своим капитаном Лионелем Месси впервые в истории выиграл серию плей-офф в МЛС. Сам аргентинец сыграл решающую роль в этом событии, сообщает Zakon.kz.

В первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка МЛС "Интер Майами" в третьем решающем матче на своем поле разгромил "Нэшвилл" со счетом 4:0 и по сумме трех встреч (2-1) пробился в 1/4 финала турнира.

Для клуба из Флориды это историческое событие, ранние попытки ни к чему не приводили.

В прошедшей игре, как и всегда, главную скрипку у победителей сыграл их лидер Лионель Месси, который довел свою голевую серию до пяти матчей.

38-летний аргентинец в поединке с "Нэшвиллом" оформил дубль и отдал голевой ассист. Здесь надо подчеркнуть, что эта результативная передача Месси стала для него 400-й в его карьере.

Теперь "Интер Майами" в 1/4 финала Кубка МЛС встретится с "Цинциннати" на выезде 22 или 23 ноября. Победителя будущего противостояния далее ждет сражение в 1/2 финала плей-офф с лучшей командой в паре "Филадельфия Юнион" – "Нью-Йорк Сити".

22 октября Месси третий раз за сезон был назван лучшим игроком месяца в МЛС.

