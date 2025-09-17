#АЭС в Казахстане
Спорт

"Юнион" одержал историческую победу на старте общего этапа Лиги чемпионов

Футбол Победа ПСВ, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 13:03 Фото: Instagram/rusg.brussels
Бельгийский футбольный клуб "Юнион" впервые в своей истории выиграл дебютный поединок основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в ночь на 17 сентября голландский ПСВ, сообщает Zakon.kz.

В стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов бельгийская дружина на выезде обыграла ПСВ со счетом 3:1.

Нельзя не подчеркнуть, что эта игра стала для "Юниона" первой за всю историю основного раунда самого престижного клубного турнира Европы.

До этого бельгийская команда ни разу не играла на уровне общего этапа, проигрывая в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Также стоит отметить немаловажный факт про "Юнион", который 26 мая 2025 года стал чемпионом Бельгии впервые за 90 лет. А сам клуб был основан в 1897 году.

Подобным историческим победным успехом может также похвалиться азербайджанский "Карабах", который накануне шокировал на выезде португальский "Спортинг".   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
