"Кайрат" заработает минимум 12 млрд тенге на общем этапе Лиги чемпионов

Прошедшая ночь станет незабываемой и исторической для болельщиков казахстанского футбола. Алматинский "Кайрат" совершил чудо, обыграв легендарный шотландский "Селтик" и теперь впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны на домашней арене переиграл гостей в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря историческому успеху алматинская дружина вскоре пополнит свою казну фантастической суммой по меркам нашего футбола.

Исходя из распределенных УЕФА денежных призовых на этот сезон, "Кайрат" заработает минимум 20 млн евро, даже если проиграет все матчи в когорте лучших команд Европы. В случае ничьи или победы суммы возрастут.

Точная сумма – это не менее 20,18 млн евро (12 524 313 400 тенге). Здесь нельзя не подчеркнуть, что совокупная стоимость всех игроков "Кайрата" ныне составляет 12,80 млн евро.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Команда Рафаэля Уразбахтина за свой подвиг с "Селтиком" получит от УЕФА 4,29 млн евро (2 662 502 700 тенге).

Также стоит отметить, что накануне впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.