#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Спорт

"Кайрат" заработает минимум 12 млрд тенге на общем этапе Лиги чемпионов

Футбол Пополнение Бюджета, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
Прошедшая ночь станет незабываемой и исторической для болельщиков казахстанского футбола. Алматинский "Кайрат" совершил чудо, обыграв легендарный шотландский "Селтик" и теперь впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны на домашней арене переиграл гостей в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря историческому успеху алматинская дружина вскоре пополнит свою казну фантастической суммой по меркам нашего футбола.

Исходя из распределенных УЕФА денежных призовых на этот сезон, "Кайрат" заработает минимум 20 млн евро, даже если проиграет все матчи в когорте лучших команд Европы. В случае ничьи или победы суммы возрастут.

Точная сумма – это не менее 20,18 млн евро (12 524 313 400 тенге). Здесь нельзя не подчеркнуть, что совокупная стоимость всех игроков "Кайрата" ныне составляет 12,80 млн евро.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Команда Рафаэля Уразбахтина за свой подвиг с "Селтиком" получит от УЕФА 4,29 млн евро (2 662 502 700 тенге).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:02
"Кайрат" – "Селтик": видео серии пенальти

Также стоит отметить, что накануне впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Свадьба до слез: казахстанская пара спортсменка Севда Алиева вышла замуж за американца
Спорт
10:44, Сегодня
Свадьба до слез: казахстанская пара спортсменка Севда Алиева вышла замуж за американца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: