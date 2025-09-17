Два топовых защитника "Реала" пропустят матч против "Кайрата"

Испанский футбольный клуб "Реал" по итогам стартового матча общего этапа Лиги чемпионов против французского "Марселя" на некоторый период потерял двух основных игроков оборонительного плана, сообщает Zakon.kz.

Как известно, "сливочные" 30 сентября проведут поединок второго тура Лиги чемпионов против казахстанского "Кайрата".

Первым из вышеназванного списка выбывших стал звездный новичок "Реала" – Трент Александер-Арнолд, который получил повреждение задней поверхности бедра на третьей минуте встречи против "Марселя" и не смог продолжить игру. Состояние здоровья англичанина будет ясно после обследования врачей.

Фото: Instagram/realmadrid

Вместо Трента на поле вышел другой защитник – Даниэль Карвахаль. К сожалению, испанец не оправдал надежд тренера и вскоре был удален за удар лбом в лицо вратаря соперника Рульи после некоторой словесной перепалки в штрафной площади.

В итоге оба защитника королевского клуба пропустят ближайшие матчи своей команды: англичанин из-за травмы, а испанец в связи с дисквалификацией на несколько игр.

Здесь нужно отметить, что если Карвахаль гарантированно пропустит следующий матч в Лиге чемпионов, то возвращение Трента еще как-то возможно, если ему врачи разрешат.

Подопечные Хаби Алонсо в сентябре наметили три поединка в Ла Лиге, плюс поездка в Алматы, где они встретятся с "Кайратом" 30-го числа.