Главный фаворит Лиги чемпионов УЕФА вырвал победу на старте турнира

В ночь на 18 сентября английский футбольный клуб "Ливерпуль" дома с трудом сумел переиграть испанский "Атлетико" со счетом 3:2 в ходе игр первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Лучший клуб Англии и главный претендент на победу нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА очень уверенно начал поединок против гостей.

Знаменитая арена "Энфилд" уже к шестой минуте встречи радовалась успеху своих футболистов, когда Эндрю Робертсон (автогол) и Мохамед Салах сделали счет 2:0 на табло.

Но перед уходом на перерыв Маркос Льоренте немного сократил отставание "Атлетико". Он же за девять минут до финального свистка сделал дубль и почти подвел итог матча.

Однако капитан "красных" Вирджил ван Дейк в добавленное арбитром время принес победу своим коллегам – 3:2.

В итоге команда Арне Слота одержала важную победу на старте основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

А вот наставник "матрасников" Диего Симеоне получил красную карточку за словесную разборку с болельщиками "Ливерпуля" после победного гола "мерсисайдцев".

