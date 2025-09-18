Главный фаворит Лиги чемпионов УЕФА вырвал победу на старте турнира
Лучший клуб Англии и главный претендент на победу нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА очень уверенно начал поединок против гостей.
Знаменитая арена "Энфилд" уже к шестой минуте встречи радовалась успеху своих футболистов, когда Эндрю Робертсон (автогол) и Мохамед Салах сделали счет 2:0 на табло.
Но перед уходом на перерыв Маркос Льоренте немного сократил отставание "Атлетико". Он же за девять минут до финального свистка сделал дубль и почти подвел итог матча.
Однако капитан "красных" Вирджил ван Дейк в добавленное арбитром время принес победу своим коллегам – 3:2.
В итоге команда Арне Слота одержала важную победу на старте основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
А вот наставник "матрасников" Диего Симеоне получил красную карточку за словесную разборку с болельщиками "Ливерпуля" после победного гола "мерсисайдцев".
Неделю назад суперкомпьютер назвал чемпиона Англии основным фаворитом текущего сезона Лиги чемпионов.